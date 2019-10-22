نقل سارة نخلة إلى المستشفى والسبب ” لدغة نملة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 05:46 مساءً - نشرت الفنانة ” سارة نخلة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها من داخل أحد المستشفيات والتي نقلت إليها يوم أمس إثر تعرضها ل ” قرصة نملة ” .

وكشفت سارة نخلة من خلال الصورة أنها توجهت للمستشفى بسبب تعرضها للدغة نملة والتي أدت لحدوث التهابات عديدة .

وكتبت سارة في تعليقها على الصورة قائلة : ” أنا أول مرة بعمل الحركة دي ولا عمري حبيت حد يشوفني تعبانة أو ضعيفة بس الحوار غريب شوية أو شويتين .. الحقيقة دي كانت ليلتي في المستشفى بعد ما روحت البيت بعدين حسيت بوجع رهيب روحت المستشفى وعملت نقدر نقول نصف عملية عشان التخدير كان موضعي عشان مش عارفة استحمل الألم ” .

وتابعت : ” غير إن أنا كان عندي برد أصلا وبقالي أربع ايام مش باكل كويس ومش بنام كويس وكل شوية بدوخ بس السبب اللي دخلني المستشفى بالليل وبكل بساطة هو نملة .. صدقوني نملة .. تخيلوا لما تبقوا طول الوقت بتحاولوا تبقوا أقوى وكويسين وتيجوا على نفسكوا وفي الآخر نملة تدخلكو العمليات ” .

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وأضافت : ” ببساطة نملة قرصتني عملت التهاب بعدين خراج وكل دا أنا فاكرة انها ناموسة عادية عشان أنا جسمي حساس جدا بس وصلت لدرجة بالليل إني مش عارفة اقعد دقيقة من الوجع والسخونية والدوخة ودخلت الطوارئ على طول والدكتور فتح الخراج طبعا كنت بموت من الوجع بس الحمدلله عدت على خير ” .

واختتمت سارة نخلة حديثها قائلة : ” الحمدلله على كل حال وأنا في بيتي دلوقتي بس يارب ابقى احسن والجرح يلم بسرعة عشان اقدر أوقف تاني ” .