نهال عنبر تحتفل بعيد ميلادها ال 58 وسط حضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 05:46 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية ” نهال عنبر ” يوم امس الإثنين بعيد ميلادها ال 58 بأحد المراكب النيلية بالزمالك بحضور عدد من نجوم الفن . شهد الاحتفال حصور كلا من الفنانين محمد رمضان وأمل رزق وإيناس عز الدين ونهال أحمد وعبير منير ونجلها المخرج حسام الحسيني وزوجته . كما حضرت أيضا الإعلامية سهير شلبي والمنتج ياس سليم وخبير الأبراج علاء منصور . Advertisements

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