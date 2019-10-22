تكريم سهير رمزي بمهرجان الإبداع.. صورة

رنا صلاح الدين - كرمت الكاتبة منى رجب، الفنانة المصرية سهير رمزي، بمهرجان الإبداع المصري، عن مجمل مشوارها الفني.

منى رجب، قدمت درع التكريم للفنانة سهير رمزي، ووجهت لها كل التحية وقالت في كلمتها، إنها جميلة السينما المصرية وفنانة قديرة لها أدوار متعددة وعلامات مميزة في الأفلام المصرية.

بدورها أعربت الفنانة سهير رمزي، عن سعادتها بالتكريم وحضورها مهرجان الإبداع المصري بمشاركة المصممين والمبدعين المصريين.

وكان اللافت خلال المهرجان هو ظهور الفنانة سهير رمزي، بدون حجاب والذي تخلت عنه تمامًا رغم كونه مهرجان مختلط، وليس هذا الظهور الاول لها بدونه، خاصة في الفترات الأخيرة.

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الفنانة المصرية كانت قد دافعت عن خلعها للحجاب هي والفنانة شهيرة، في أخر ظهور لهما وحضورهما ورشة لصناعة البواريك، مؤكدة أنهما ظهرتا بباروكة ولما تكونا بشعرها الحقيقي.

سهير رمزي، كانت قد دافعت عن ظهورها بشعرها كاملًا خلال إحدى المعارض الخيرية مؤكدة أنه كان قاصرًا على النساء فقط رغم التقاطهما صور تذكارية مع مصمم الأزياء هاني البحيري وهما بدون حجابن وأثار هذا الظهور حالة جدل واسعة للنجمتين.