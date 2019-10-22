نانسي عجرم تفتتح موسم الرياض بـ«لوك» جديد.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
افتتحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلات موسم الرياض بحفل غنائي ضخم احيته بمشاركة النجم المصري تامر حسني في منطقة البوليفارد.
نانسي فاجأت الجميع بـ«لوك» جديد، حيث اعتمدت تسريحة مختلفة عن إطلالاتها المعتادة، كما التزمت بالاحتشام مرتدية Jumpsuit أسود براق، وقد اشعلت الحفل بمجرد صعودها على المسرح، وقدمت باقة من أجمل أغانيها الحماسية التي الهبت الأجواء، وتفاعل معها الحضور بشكل قوي.
من ناحية أخرى، تستكمل نانسي عجرم تصوير الموسم الجديد من برنامج «The Voice Kids» الذي تشارك في لجنة المدربين به إلى جانب النجم المصري محمد حماقي، والفنان اللبناني عاصي الحلاني، في الوقت الذي تستعد فيه لطرح أغنية منفردة جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.
على الجانب الشخصي، رُزقت نانسي عجرم فبراير الماضي بـ«ليا» من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما الأولى «ميلا» يوم 16 مايو 2009، والثانية «إيلا» يوم 23 أبريل 2011.
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