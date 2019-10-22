نقل الفنانة سارة نخلة للمستشفى.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة السورية سارة نخلة، لازمة صحية نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة ونشرت صورة لها وهي على سرير المرض من المستشفى عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

سارة نخلة علقت على الصورة قائلة: “أنا أول مرة بعمل الحركة دي ولا عمري حبيت حد يشوفني تعبانة أو ضعيفة بس الحوار غريب شوية أو شويتين الحقيقة”.

وأضافت: “دي كانت ليلتي في المستشفى بعد ما روحت البيت بعدين حسيت بوجع رهيب روحت المستشفى و عملت نقدر نقول نصف عملية عشان التخدير كان موضعي عشان مش عارفة استحمل الألم بس غير إننا كان عندي برد أصلا و بقالي أربع أيام مش باكل كويس ومش بنام كويس”.

Advertisements

وأضافت واصفة حالتها قبل دخول المستشفى: “كل شوية بدوخ بس السبب الي دخلني المستشفى بالليل و بكل بساطة هو نملة، صدقوني نملة ... تخيلوا لما تبقوا طول الوقت بتحاولوا تبقوا أقوى و كويسين و تيجوا على نفسكوا و في الآخر نملة تدخلكوا العمليات”.

وتابعت: “ببساطة نملة قرصتني عملت التهاب بعدين خراج وكل دا أنا فاكرة إنها ناموسة عادية عشان أنا جسمي حساس جدا بس وصلت لدرجة بالليل اني مش عارفة اقعد دقيقة من الوجع و السخونية و الدوخة و دخلت الطوارئ على طول و الدكتور فتح الخراج طبعا كنت بموت من الوجع بس الحمدلله عدت على خير”.

وأنهت كلمها قائلة: “الحمدلله على كل حال وأنا في بيتي دلوقتي بس يا رب ابقى أحسن و الجرح يلم بسرعة عشان اقدر أوقف تاني”.