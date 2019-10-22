هاني شاكر يتوعد حمو بيكا بعد تهجمه على النقابة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقد الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، تهجم مطرب المهرجانات حمو بيكا، على نقابة المهن الموسيقية، والإساءة لكل العاملين بها وتهدديهم.

هاني شاكر، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “علي مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”: «أنا لا أعلم كيف وصلنا إلى هذه المرحلة من التسيب؟».

وأضاف: «يوجد قانون وقضاء ودولة محترمة تستطيع محاسبة كل تطاول وتجاوز، وما فعله حمو بيكا مسيء لكل الفنانين، والفن المصري وليس للنقابة فقط».

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وعن كلام حمو بيكا، حول الرشاوي داخل نقابة المهن الموسيقية قال هاني شاكر: «إذا كان يمتلك بيكا دليل على وجود تجاوزات داخل النقابة، عليه أن يُقدمها للنيابة العامة».

وكشف هاني شاكر موقفه النهائي من منح حمو بكيا تصريح للغناء قائلًا: «طالما أنا موجود في النقابة، لن يحصل حمو بيكا على تصريح، ده أقل رد ممكن ترد به النقابة على حمو بيكا».

الفننا هاني شاكر، كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام، بعد الفيديو الذي ظهر فيه حمو بيكا وهو يتهجم على نقابة المهن الموسيقية ويهدد بتكسيرها كما أنه أدعى أن بعض الموجودين داخل الناقبة يطلبون منه مبالغ مالية كبيرة لمنحه تصريح غناء، وكذلك شن هجومًا على هاني شاكر معتبرًا أنه ليس فنان ردًا على حرمانه من التصريح.