بعد اقتحام النقابة وتهديد النقيب.. حمو بيكا يتراجع ويعتذر لهاني شاكر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتذر مغني المهرجانات المصري حمو بيكا، من الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعد الاهانات التي وجهها له من خلال فيديو قام بنشره عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، من داخل نقابة المهن الموسيقية.

حمو بيكا، قال: “الفنان هاني شاكر، على دماغي وهو أمير الغناء العربي، ولكن دخولي لنقابة المهن الموسيقية لم يكن للامتحان، ولكن لطلب تصريح دي جي”.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية “النهار”، أنا مؤدي مهرجانات وصوتي ليس جيدًا، ولي جمهور يسمعني وطلبت تصريح دي جي، وطلبوا مني أن أخضع لاختبار غناء ودخلت وأنا عارف إني هاسقط، رغم انه يوجد زملاء لي يعملون بكارنيهات دي جي وعندما سألتهم قالوا لي لا علاقة لك بهم.

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حمو بيكا، طالب أن يكون هناك شعبة داخل النقابة لأغاني المهرجانات، ينضم لها هو وغيره من مطربي المهرجانات.

وأكد أن الكلام الذي ورد على لسانه في الفيديو وتهديده بتكسير النقابة كان ساعة غضب وأن الألفاظ خانته في الفيديو مشددًا على حبه لبلده وأعلن تراجعه عن الكلام الذي قاله في الفيديو.

حمو بيكا، كان قد هدد بتكسير النقابة في حال عدم حصوله على تصريح بالغناء، كما تطاول على الفنان هاني شاكر، معتبرًا انه ليس بمغني وانه لا يعترف به مثلما لا يعترف به هو، كما هدد بالتظاهر برفقة جمهوره والدعوى لإسقاط هاني شاكر.