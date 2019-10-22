لاعب الأهلي السابق وائل رياض يجري جراحة ويطالب متابعيه بالدعاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أجرى النجم المصري وائل رياض، لاعب فريق الأهلى السابق ومدرب المنتخب الأولمبي، عملية جراحية.

وائل رياض طالب متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بالدعاء له قبل دخول غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.

نجم الأهلي السابق نشر صورة له من داخل المستشفى وعلق عليها قائلا: “دعواتكم داخل أعمل عملية”.

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يشار إلى أن وائل رياض كان قد انضم إلى صفوف ناشئي النادي الأهلي فى موسم 1998 /1999، وتم قيده بالفريق الأول في موسم 2003 / 2004، وكانت مشاركته الأولى مع الفريق الأول أمام فريق سكة حديد سوهاج في مسابقة الدوري الممتاز موسم 2000 / 2001، والتي انتهت بفوز “الشياطين الحمر” برباعية.

اللاعب السابق البالغ من العمر 37 عاما، صاحب عرف عنه التسديدات والتمريرات القاتلة والتحركات والمهارات الفردية التي تسحر الجماهير.

الملقب بـ”شيتوس” برز نجمه في بطولة كأس العالم للشباب والتي استضافتها الأرجنتين في عام 2001، ومن بعدها البطولة الفرانكوفونية تحت القيادة الفنية للمدرب المصري شوقي غريب.