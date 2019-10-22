حلا شيحه تشارك ماجد الكدوانى وآسر ياسين في «هيبتا2»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد حالياً المخرج هادى الباجورى، لتحضيرات الجزء الثانى من فيلم “هيبتا” – المحاضرة الأخيرة، الذى نال جزئه الأول نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى السينمات 2017، حيث انضمت النجمة حلا شيحه لبطولة الجزء الثانى، وتبرم الجهة المنتجة للفيلم باقى التعاقدات خلال الأيام المقبلة، نظرا لرغبة صناعه فى عرضه خلال عيد الأضحى 2020 .

وكان فيلم “هيبتا.. المحاضرة الأخيرة” من إخراج هادى الباجورى، وقام ببطولة الجزء الأول كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، وآخرين.

والجدير بالذكر أن العمل مأخوذ عن الرواية التى حققت أعلى المبيعات، حيث اعتلت قوائم مبيعات الكتب فى مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها فى 2014، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا فى مجال النشر الأدبى، والعمل من إخراج هادى الباجورى عن رواية محمد صادق، وقام بتحويل الرواية إلى نص سينمائى السيناريست وائل حمدى.