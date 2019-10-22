طلال سلامة يزفّ خبرًا سارًا لجمهوره

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن الفنان السعودي طلال سلامة عن استعداده لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “لا شعور” خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشارت سلامة في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، إلى أنه انتهى من تسجيل الأغنية وسيصدرها فور الإنتهاء من مرحلة المكساج، فكتب: “بحمد الله انهيت اليوم الأغنيه الجديده اللي وعدتكم (لاشعور) وانشآءالله يخلص مكسها في اقرب وقت وتسمعوها وتعجبكم”.

هذا وكشف طلال سلامة أنه سيصدر بعد هذه الأغنية، أغنية أخرى تحمل اسم “يومين”: “وإنشاءالله بعدها أغنية جديده بعنوان (يومين)”، دون أن يتطرق إلى المزيد من التفاصيل.