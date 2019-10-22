دينا حايك تطلق أغنية “ثورة” وتهديها للشعب اللبناني

متابعة بتجـــــــــــــرد: أطلقت الفنانة اللبنانية دينا حايك أغنية وطنية خاصة بالتظاهرات الشعبية التي تنادي باستقالة الحكومة اللبنانية، بعنوان “ثورة”. وعلّقت: “إهداء لكل الشعب اللبناني، وشكراً لكل من ساهم بهذا العمل الوطني”. إشارة الى أنّ الأغنية من كلمات وألحان محمد عبد الفتاح، وتوزيع ساسين أبي خليل.

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