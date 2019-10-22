“تشيكا” الوجه الإعلاني الجديد لـ”كالفن كلاين” تثير الجدل بصورها

متابعة بتجـــــــــرد: تمكنت المغنية جين تشيكا أورانيكا البالغة من العمر 22 عامًا من ولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروفة باسمها المستعار “تشيكا”، من إثارة ضجّة عارمة طيلة الساعات الماضية عبر الإنترنت.

وفي التفاصيل، نشرت العلامة التجارية الشهيرة Calvin Klein صورًا ترويجية جديدة لأحدث مجموعة ملابس داخلية من إنتاجها، تتصدّرها مغنية الراب “تشيكا”، حيث تعمد الماركة على التعاون مع فتيات بمظاهر وحنسيات مختلفة.

“تشيكا” تظهر في صور الحملة الدعائية، بملابس داخلية من إنتاج الشركة، مرفقة بشعار: “أقول الحقيقة في الكلفين”.

وقد أعرب عدد كبير من النشاطين عن عدم إعجابهم بالحملة الدعائية الجديدة لـCalvin Klein، وأشاروا في تعليقاتهم إلى أن الماركة تروّج بهذه الطريقة إلى نمط حياة غير صحي.

على تويتر، أجابت تشيكا بحدة على كل شخص اعترض على الحملة التي تتصدّرها، وأكّدت أن صحتها بخير وأنها لا ينبغي أن تقلق أي شخص، وفقا لموقع Bored Panda.