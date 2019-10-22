هاني شاكر يرد على اقتحام مغني مهرجانات للنقابة وتهديده بـ”الثورة”

متابعة بتجــــــــــــرد: شن الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، هجومًا حادًا على مغني المهرجانات حمو بيكا، بعد تهديده نقابة المهن الموسيقية لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي”، الذي يعرض على شاشة “صدى البلد”، أن الدولة فيها قانون وقضاة محترمون ونائب عام مثال ونموذج للحق، وما قام به حمو بيكا بلطجة، وهو لا يصلح للغناء. وتابع شاكر: “نحن موجودون ولن نسمح بأي تطاول أو محاولة لتشويه الفن المصري”.