شاهد بالفيديو حقيقة شجار أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة

متابعة بتجــــــــــــرد: انتشر خلال الساعات الأخيرة الماضية، فيديو يكشف حقيقة الاشتباك الذي حصل بين الفنان أحمد عز وشقيقة الممثلة زينة، في منطقة الساحل الشمالي المصري، في شهر آب/أغسطس الماضي.

وقعت حينها مشادة بالأيدي بين الفنان المصري أحمد عز وبين الفنانة زينة وشقيقتها ياسمين، وبدأ الطرفان بتراشق الاتهامات بشأن من بدأ بالاعتداء.

وكان عز يجلس في المقهى حين دخلت ياسمين، شقيقة الفنانة زينة، فاقتربت منه قائلة “حلفت لو شفتك هضربك” وحاولت التعدي عليه فتصدى لها، وتطور الأمر بينهما إلى شجار. ودخلت زينة إلى المقهى، فشاهدت شقيقتها تشتبك مع عز، فدخلت المشاجرة وحاولت التعدي عليه بالضرب أيضًا.

تدخل رواد المقهى لمحاولة فض الشجار، ثم غادر كل منهما المكان. ثم توجهت بعدها يسمين إلى قسم العلمين وتقدمت ببلاغ تتهم فيه الفنان أحمد عز بالاعتداء عليها.