تفاصيل فيلم أحمد فهمي الجديد

متابعة بتجــــــــــــرد: تعاقد الفنان أحمد فهمي على بطولة فيلم جديد بعنوان “السقوط في حلم سوسن”، وهو اسم مؤقت من المفترض تغييره خلال الفترة المقبلة، ويخرجه أحمد الجندي.

وقال مصدر خاص، أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الخيال العلمي، ومُرشح للمشاركة في بطولته كل من، مصطفى خاطر، محمد ثروت، بيومي فؤاد، مضيفاً أن هناك اتجاه للبدء في تصوير أسبوع منه، خلال الشهر المقبل، وذلك قبل انشغال أبطاله بتصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر عرضها في رمضان المقبل.

وأوضح المصدر أن فهمي يعقد جلسات مستمرة مع الجندي، لوضع الخطوط العريضة للفيلم والاستقرار على اختيار بطلات الفيلم، وخصوصاً أن الأحداث تشهد وجوداً لأكثر من عنصر نسائي فيه.

يذكر أن آخر أفلام أحمد فهمي كان “الكويسين”، الذي عُرض العام الماضي، وشاركه البطولة كل من حسين فهمي، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أسماء أبو اليزيد وعمرو وهبة.