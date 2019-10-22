شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز يوقف " سيدى بشرى" من أجل موسيقى الفرانكو آراب..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف المخرج سامح عبد العزيز تحضيرات فيلمه الجديد " سيدى بشر " للفنان الكوميدى على ربيع، بسبب سفره إلى شرم الشيخ لحضور الدورة الثالثة من مهرجان مصرالدولي لموسيقى الفرانكو اراب والسياحة الترفيهية كعضو لجنة تحكيم المهرجان الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة والتي بدأت فعالياته أمس الاثنين.

ويشارك المخرج السينمائى سامح عبد العزيز في تقييم حضور المتسابقين وأدائهم على المسرح الذين يصل عددهم إلى 23 متسابق من مصر وليبيا والجزائر والمغرب.

وتضم لجنة التحكيم كل من الملحن الكبير حسن دنيا، والملحن الشاب إسلام زكي، والفنان الجزائري أكلول عثمان، والموزع الموسيقي حمادة الحسيني، كما يتم استعراض متسابقي المهرجان

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ويستأنف سامح عبد العزيز تحضيرات الفيلم بعد عودته من شرم الشيخ بعد أسبوع من الآن، استعداداً لانطلاق التصوير الفترة المقبلة، ويستكمل معاينة الديكورات التى يتم تصويره فيها ما بين مدينة الإسكندرية والقاهرة، خصوصا أن أحداث الفيلم تدور في شارع خالد ابن الوليد بالإسكندرية، ويشارك فى الفيلم مع علي ربيع محمد عبد الرحمن "توتا".