شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. " كل السماء " اسم الأغنية الجديدة لماجد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم ماجد المهندس أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "كل السماء" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات فهد وألحان أحمد الهرمى وتوزيع زيد نديم .

يذكرأن ماجد المهندس طرح آخرأغنية له بعنوان "هذه جدة "، على يوتيوب، وهى بمثابة هدية منه إلى عروس البحر الأحمر، من كلمات عبد الله الملحم، ألحان فايزالسعيد، توزيع موسيقى زيد نديم، مكس وماستر جاسم محمد، إضافة إلى أغنية "أوقعلك عقد"، وهى من كلمات محمد الواصف، ألحان على جاسم، توزيع أحمد المهندس، مكس وماستر جاسم محمد

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ماجد المهندس بدأ مسيرته الفنية فى 1991، واستطاع بفضل موهبته أن ينال إعجاب الجيمع، ويضع بصمة مميزة فى الغناء، ومن أبرزالأغنيات التى قدمها "سيد الأحباب" و"بدون أسماء" و"نبض قلبى" و"على الله" وغيرهم .