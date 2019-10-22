محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن صورة جامع وكنيسة، من شوارع بيروت، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تعليقا على الأزمة التي تمر بها لبنان بسبب الحالة الإقتصادية والمعيشة.
وعلقت على الصورة: "محبتنا جامعتنا، ما حدا بيقدر يفرقنا، وصوتنا واصل للسما".
وتستمر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر "ماحدا بيقدر يفرقنا".. ماجي بو غصن تنشر صورة جامع وكنيسة في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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