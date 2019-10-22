"ماحدا بيقدر يفرقنا".. ماجي بو غصن تنشر صورة جامع وكنيسة في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن صورة جامع وكنيسة، من شوارع بيروت، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تعليقا على الأزمة التي تمر بها لبنان بسبب الحالة الإقتصادية والمعيشة.

وعلقت على الصورة: "محبتنا جامعتنا، ما حدا بيقدر يفرقنا، وصوتنا واصل للسما".

وتستمر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.