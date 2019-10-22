رجاء الجداوي تبعث رسالة لبوسي شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة رجاء الجداوي، رسالة حب وتقدير للإعلامية بوسي شلبي. ونشرت "رجاء" صورة تجمعها ببوسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "حبيبتي الغالية أوي بوسي، ربنا يسعد قلبك زي ما بتسعدي كل اللي حواليكي يا أجدع بوسي". يذكر أن الإعلامية بوسي شلبي والفنانة رجاء الجداوي كانا من ضمن الحضور في فعاليات موسم الرياض الترفيهي، الذي انطلق 11 أكتوبر الجاري، تحت رعاية المستشار تركي آل شيخ.

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