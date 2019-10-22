مؤلف فيلم "شريط 6" يكشف لمصراوي تفاصيل العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ياسمين الشرقاوي

يواصل الفنان خالد الصاوي، تصوير مشاهد فيلمه الجديد "شريط 6"، للمؤلف محمود حمدان، والمخرج محمد سلامة، ويشاركه في البطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد خالد صالح وخالد أنور وتارا عماد.

ومن المقرر أن يتم التصوير في مصر، على أن يتجه فريق العمل إلى إحدى الدول لتصوير بعض المشاهد الخارجية، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم نصف العام الدراسي.

وقال مؤلف العمل في تصريح خاص لـمصراوي، إن قصة الفيلم تدور حول طبيب أمراض نفسية مهتم بمعالجة قضايا الشباب، وتدور أحداثه في إطار مثير ومشوق، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.

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وعن مسلسله مع الزعيم عادل إمام، أكد أنه تعاقد بالفعل على مسلسل "كاتم الأسرار" منذ عام، وبدأت التحضيرات الأولية للعمل، ولكن تم تأجليه لأجل غير مسمى.

فيلم "شريط 6"، هو ثالث تجارب محمود حمدان في مجال التأليف، بعد مسلسل "عوالم خفية" بطولة الزعيم عادل إمام، وفيلم "الديزل"، مع الفنان محمد رمضان.