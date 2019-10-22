ميريام فارس توجه رسالة للفنانين اللبنانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفانة اللبنانية رسالة للفنانين اللبنانيين لدعم الشعب اللبناني، بعد سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشة. وكتبت "ميريام "عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "شو ناطرين يا فنانين لتضامنوا مع الناس الموجوعة، ويلي عم تصرخ من حرقة قلب، الناس هلق بحاجة للدعم منا مش وقت اللي بتكون الدنيا بألف خير تطلعوا تتفاصحوا، هلق وقتها". يذكر أن لبنان يشهد مظاهرات مندلعة منذ الخميس الماضي، احتجاجًا على تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية.

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