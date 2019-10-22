بالفيديو: مذيعة خليجية تصدم الجميع بسخريتها من عامل النظافة

أحدث مقطع فيديو تم تسجيله خلال حلقة من برنامج “سوالف ضحى” الذي يعرض على شاشة قناة “الشاهد” صدمة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأثير الجدل بسبب تصريح لإحدى مقدماته حيث أشارت ساخرة إلى أن عامل النظافة يلقي عليها التحية للحصول على النقود وأنها ترد التحية من دون أن تلبي طلبه.

وأطلق هذا موجة واسعة من الانتقادات اللاذعة حيث أعرب المتابعون عن استهجانهم تصرفها واعتبروا أنها تحتقر العامل.