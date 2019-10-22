بعد ظهورها للمرة الأولى مع حفيدها.. من هي حياة الفهد؟

كشفت الفنانة الكويتية حياة الفهد، أنَّ سبب رفضها المشاركة في الأعمال المسرحية يأتي لظروف صحية، وذلك لأن الأعمال مسرحية دائمًا ما تكون عرضين في اليوم ويكون العرض لفترة زمنية طويلة.

كما طالبت الفهد، في تصريحات تليفزيونية بأن تقوم وزارة الإعلام بانشاء مدينة إعلامية للفنانين في الكويت، لتسهيل عملية التصوير.

كما ظهر مع الفنانة حياة الفهد حفيدها للمرة الاولى، وباتت الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل" في المملكة العربية السعودية.

من هي حياة الفهد؟

فهي تعد من أبرز فنانات الخليج وبجانب كونها ممثلة، فإن لها

محاولات شعرية ولديها القدرة على كتابة القصص والسيناريوهات حيث قامت بكتابة العديد من الأعمال التلفزيونية، ولها ديوان شعر واحد باسم «عتاب» صدر في نهاية سبعينات القرن العشرين.

ولدت في منطقة شرق، وفي الخامسة من عمرها انتقلت مع أسرتها إلى المرقاب وسكنت بالقرب من مسجد عبد الله المبارك.

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من أشهر أعلامها أيضًا: ألوانٌ من الحب عام 1974 وابن الحطاب عام 1975 وأحلام صغيرة عام 1982 وطش ورش عام

1993 وعندما تغني الزهور عام 2005، وكان دورها الأبرز في مسلسل جرح الزمن للكاتبة فجر السعيد عام 2001 الذي لقبت عقب أدائها المميز له بسيدة الشاشة الخليجية.

نالت دور البطولة في مسلسل مع كل حصة قلم أمّا في المسرح فبرزت في: "شيكات بدون رصيد" عام 1987 و"أرض وقرض" عام 1988 و"سيف العرب" عام 1992، وآخر عملٍ مسرحي لها هو "صح النوم يا عرب" عام 2004 والذي عُرض في عدة بلدانٍ عربية.

خاضت تجربة الكتابة حيث قامت بكتابة ديوان شعر بعنوان "عتاب" في سبعينيات القرن الماضي، وكتبت عدة أعمالٍ درامية منها: "دمعة يتيم" و"الأخ صالحة" و"الحريم"