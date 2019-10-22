بالفيديو.. متغير لعمرو دياب تتخطي ال500 ألف مشاهد

تخطي الهضبة عمرو دياب بأغنية "متغير" من ضمن ألبومه "أنا غير" الحاجز نصف مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. الأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان Advertisements وليد سعد وتوزيع موسيقي رامي سمير. وليد سعد وتوزيع موسيقي رامي سمير. ويشار ان الهضبة طرح أغنية جديدة من ألبومه "انا غير" تحمل اسم "قدام مرايتها" وذلك عبر إحدى شركات المحمول.

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