إثارة ورشاقة.. "الجيم" تقليعة جديدة لتسويق نجمات الفن

تحرص العديد من النجمات مؤخرًا على الذهاب إلى صالات "الجيم" والتقاط بعض الصور والفيديوهات، وذلك لمشاركة متابعيهن بلقطات من حياتهن اليومية أثناء ممارستهن التمارين الرياضية الصعبة بالياقة.

ونجد انه حاليًا أصبح هناك أغراض أخرى من ذهابهم إلى الجيم ليس لها علاقة بالرياضة، فهناك من يذهب لإستعراض راشقة جسمه، وأخرون ليثبتن لجمهورهن أنهم مازالوا يمتعتون بلياقة بدنية رغم تجاوز أعمارهم الخمسون، بينما هناك فئة أخرى تروج لأنفسها من خلال هذه الرياضة.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها أبرز الفنانات اللاتي حرصن على نشر صورهن أثناء التمرينات الرياضية في

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة ممارستها أحد التمرينات الصعبة بلياقة فائقة لإبراز أنوثتها، ونالت إعجاب العديد من متابعيها.

نرمين الفقي

دائمًا ماتسعى الفنانة نرمين الفقي لإبراز راشقة جسمها من خلال نشر بعض الصور أثناء بعض الحركات الرياضية وهما حركتا القبة والوقوف على اليدين، كما كشفت أيضًا عن فقدانها الكثير من وزنها.

نادية الجندي

تسعى دائمًا الفنانة نادية الجندي لإظهار أنوثتها لجمهورها وانها مازالت تتمتع بلياقة بدنية وأنها مازالت

تعيش فترات شبابها رغم تجاوز عمرها الخمسون عامًا.

رانيا يوسف

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بينما تستعرض الفنانة رانيا يوسف إبراز راشقتها وانوثة جسمها للمتابعيها، وذلم من خلال ممارستها لتمرينات الضغط، ورفع الأوزان.

ياسمين صبري

بينما تحرص الفنانة ياسمين صبري دائمًا لإبراز راشقتها وأنوثتها خلال بعض صورها في "الجيم"، وذلك لجذب الأنظار إليها بشكل أكبر للسعي وراء أعمال فنية جديدة.

ناهد السباعي

فيما تحرص دائمًا الفنانة ناهد السباعي على نشر مجموعة صور لها أثناء ممارستها الرياضة، ولكن لإبراز أنوثتها أكثر من راشقتها البدنية، وذلك من خلال بعض الألعاب التي بها حركات أنثوية بـ "الجيم".

ياسمين عبدالعزيز

تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز على ممارسة الرياضة بشكل يومي في صالات "الجيم"، وذلك من أجل الظهور بشكل مناسب خلال أعمالها الدرامية.