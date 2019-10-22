أغنية "تحيرك" لعمرو دياب الأكثر استماعًا على أنغامي

تصدرت أغنية "تحيرك" للنجم الكبير عمرو دياب، الأغنيات الأكثر استماعا هذا الأسبوع عبر منصة أنغامي الموسيقية. ومن ناحية أخرى، تصدرت الأغنية سباق الأغنيات ببرنامج أجمد ٧ الساعة ٧ على إذاعة نجوم اف ام هذا الأسبوع. ببرنامج أجمد ٧ الساعة ٧ على إذاعة نجوم اف ام هذا الأسبوع. وكانت القناة الرسمية للفنان عمرو دياب قد طرحت الأغنية منذ فترة وحققت مشاهدات كبيرة وذلك عقب طرحها عبر خدمة إحدى شركات المحمول. دياب قد طرحت الأغنية منذ فترة وحققت مشاهدات كبيرة وذلك عقب طرحها عبر خدمة إحدى شركات المحمول. ويذكر أن أغنية "تحيرك" كلمات محمد القياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع ومكساج طارق مدكور.

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