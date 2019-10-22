طريقة غريبة في الهند لمنع الغش

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 04:08 مساءً - أثارت إحدى الكليات الخاصة في ولاية كارناتاكا الهندية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور الطلاب أثناء أدائهم لامتحان الكيمياء وهم يرتدون على رؤوسهم صناديق من الورق المقوى.

وهرع المسؤولون الإقليميون في ولاية كارناتاكا إلى كلية بهاغات التمهيدية للجامعة للشكوى من المعاملة “اللاإنسانية” للطلاب.

وأوضح مسؤولون في كلية بهاغات أنهم أجروا التجربة لمنع الغش، فيما أشاروا إلى أن الطلاب أعطوا موافقتهم، وحتى أحضروا صناديقهم الخاصة.

وقال مدير الكلية، إم بي ساتيش، إن “التجربة كانت اختيارية، وبعض الطلاب جربوها وبعضهم لم يفعل ذلك”. وأضاف: “تدابيرنا هي لتحسين حياة الطلاب (…) تم اتخاذ التدابير كتجربة وتلقينا ردود فعل إيجابية وسلبية”.