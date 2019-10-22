تراند اليوم : علا رشدي في زيارة لدعم مرضي مستشفى بهية

نشرت الفنانة علا رشدى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام من إحدى زيارتها لمستشفى بهية.

وكتبت علا رشدى، معلقة على الصورة: “الشهر دا هو شهر التوعية لمرض سرطان الثدي وانهاردة زرت مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي وفعلًا الزيارة اثرت فيا .. قصص الكفاح والتحدي والارادة ” .

يذكر أن علا رشدى شاركت مؤخرا في بطولة فيلم “قصة حب” مع الفنان احمد حاتم، وهنا الزاهد.

والجدير بالذكر أن آخر الأعمال التي قامت بها النجمة علا رشدي كليب “عايزة هدنة” والذي أهدته للأمهات بمناسبة عيد الأم وهو أول تجاربها الغنائية.