بشار الأسد مع جيشه في إدلب : ” أردوغان نجم الفن الهابط .. لص يسرق القمح والنفط واليوم الأرض “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 03:49 مساءً - زار الرئيس السوري ” بشار الأسد ” صباح اليوم قوات جيش نظامه في ريف إدلب في زيارة غير مسبوقة وخاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها هذه المنطقة بسبب المعارك الناشبة بين جيش النظام السوري والمعارضة المدعومة من تركيا في إدلب ومحيطها .

وتحدث بشار الأسد خلال زيارته عن الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” واصفا إياه بإنه نجم الفن الهابط حيث قال : ” الحقيقة أننا الآن نعيش في مرحلة أنا اسميها مسرحية .. مسرحية كبيرة المؤلف واحد والمخرج واحد والمنظم واحد ولكن الممثلين مختلفين .. وهناك فصول كل مرحلة تمثل أحد هذه الفصول .. هذا المؤلف والمخرج هو الأمريكي ” .

وأضاف الأسد قائلا : ” أكثر واحد لعب دور البطولة هو أردوغان وأنا أقول هذا لأن هناك تغير للوضع العسكري والسياسي في المنطقة الشمالية .. أردوغان كان يلعب دور الممثل ونحن في سوريا لدينا ممثلين ولدينا فن ولكن نقدم فن راقي أما أردوغان فهو نجم ولكن للفن الهابط مع كل أسف ” .

وعن عملية نبع السلام التي أصدر أردوغان الأوامر بها ودخول القوات التركية إلى سوريا قال الأسد : ” آخر المسرحيات يقول أردوغان قررنا أن ندخل إلى سوريا وهو منذ 9 سنوات قرر أن يدخل ولم يتمكن لأنه لم يكن مسموح له .. فيقول بأننا أبلغنا الأمريكيين أننا سندخل ” .

وتابع الأسد مستهزئا: ” أنت يا أردوغان تبلغ الأمريكيين .. أنت عبد ، أنت بُلغت ، قالوا لك أدخل .. ثم قال لن ألتقي بنائب الرئيس الأمريكي ومن معه وبعد أقل من ساعة صرحت الرئاسة التركية أنه سيلتقي أردوغان يعني أجاه الأمر أنه سيلتقي فسوف يلتقي ” .

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كما وصف الرئيس السوري نظيره التركي رجب طيب أردوغان بـاللص الذي سرق المعامل والقمح والنفط بالتعاون مع داعش وهو اليوم يسرق الأرض .