فوز العتيبي تُطالب مُتابعًا بمبلغ من المال بسبب استمرار زواجها شهرين.. وهنا القصة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت الناشطة النسوية السعودية فوز العتيبي، موقع تويتر في الساعات الماضية بعد طلبها من أحد متابعيها تنفيذ الرهان الذي فرضه على نفسه قبل شهرين.

وفي التفاصيل، وبعدما أعلنت العتيبي في وقتٍ سابق عن زواجها وفرض شروط صعبةٍ عليه من ضمنها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وتحديدًا في شهر آب/أغسطس الماضي، قام أحد متابعي العتيبي بالتعليق أنَّ زواجها لن يستمر أكثر من 6 أشهر وأنَّ طلاقها سيتم بعد شهرين.

لم ترد العتيبي على تعليق المغرد خالد العنزي وتجاهلته، إلا أنّها وقبل ساعات أي بعد مرور شهرين على تغريدة المتابع، قامت بالرد عليه مُطالبة إياه بتحقيق الرهن وهو دفع مبلغ 100 ألف ريال سعودي.

Advertisements

في المقابل قام العنزي بالرد على العتيبي أن الموعد ينتهي بشهر رمضان المبارك وأنه في حال استمرت بزواجها لشهر رمضان بذلك يكون قد استمر الزواج 6 أشهر فهو من دون تردد سيدفع لها المبلغ الذي راهن عليه.

وأثار هذا الحوار ردود فعل واسعة بين متابعي العتيبي؛ ففي الوقت الذي رفض البعض إحراجه له اعتبر آخرون أنَّ ما قامت به من حقها خاصة أنَّ علاقة زواجها تبدو جيدة.