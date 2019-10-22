كيفانش تاتليتوغ يتجه للغناء.. ويردُّ على انتقادات علاجه لكلبه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن فشل المسلسل الدرامي الأخير "اصطدام" للنجم التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف بـ "مهند" في الوطن العربي، دفعه للتفكير بشكل جدي لخوض تجربة الغناء وإصدار ألبوم خلال الفترة المقبلة، بحسب صحف تركية.

وفي هذا السياق، فسخ تاتليتوغ عقده مع الشركة التي تعاون معها في أكثر من تجربة درامية بينها "اصطدام" ليتعاقد مع شركة جديدة.

وبخصوص التجربة الغنائية، فإن الفنان التركي سيفاجئ الجمهور ويتجه إلى الأغاني الكلاسيكية التراثية التركية المعروفة بأغاني "الأرابيسك".

من جهة أخرى، طمأن كيفانش جمهوره على الحالة الصحّية لكلبه الوحيد ويُدعى "مارس" بعدما سافر به إلى الولايات المتحدة الأميركية لتلقي العلاج هناك إثر اكتشاف إصابته بالسرطان في رأسه وفشل علاجه في تركيا.

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وبالفعل أُجريت للكلب عملية جراحية لإزالة الورم وطمأن جمهوره بأنه في حالة تحسّن، وتمنّى أن يعود إلى حالته الصحّية سريعًا حتى يعودا معًا إلى تركيا في أقرب وقت.

وكان تاتليتوغ قد ردّ بقوة على من انتقده بسبب سفره إلى الولايات المتحدة لعلاج كلبه قائلاً لهم :"الكلب أفضل من الإنسان، هذا الكلب الذين تقللون من شأنه كان وفيًا وصديقًا لم يغدر بي يومًا عكسكم كلكم".