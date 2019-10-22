هنا الزاهد تردّ بغضب على فتاة: "عيب كدة".. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد، على الهجوم الذي تعرضت له نتيجة نشرها صورة ومقطع فيديو عبر إنستغرام، في أول ظهور لها بعد وفاة طليق والدتها الفنان طلعت زكريا الذي فارق الحياة في الثامن من أكتوبر الجاري.

وأطلت هنا الزاهد في تلك الصورة التي أرفقتها أيضًا بمقطع فيديو، وهي ترتدي بنطلونًا زيتيًا و"تيشيرت" أسود بسيطًا.

وقالت الفنانة المصرية في مقطع الفيديو إنها ستقوم بالتحدي وتتبرع إلى مستشفى أبو الريش، وظهرت وهي تخوض تحدي كرة التنس استجابة لتوجيه من زميلها الفنان الشاب أحمد حاتم، وهو التحدي الذي من خلاله تحاول أن "تنطط" الكرة 10 مرات دون أن تقع منها على الأرض ونجحت فيه، وطالبت الفنانة ياسمين صبري بالمشاركة به أو التبرع لصالح المستشفى.

إلا أن الفنانة تفاجأت بتعرضها للانتقادات، فقالت لها إحدى المتابعات: "طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات، الإنسان بينسى بسرعة"، لترد عليها الزاهد":"هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت؟ يا جماعة احترموا خصوصيات الناس... عيب كده؟! في أيه؟".

وقبل ذلك كانت الفنانة نشرت صورة جمعتها بالراحل طلعت زكريا من مراسم عقد قرانها على النجم أحمد فهمي، وعلقت قائلة: "دي اخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع ابويا و حبيبي و سندي اللي كبرت معاه سنين".

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وأضافت: "انا فتحت الصورة دي من بدري وعايزة اقولك انك ربنا هيدخلك الجنة يا اطيب خلق الله انت ربيت ٣ بنات و كأنك ابوهم و اكتر. انا عايزة اقولك اني معرفتش كلمة بابا غير و انا معاك، عمري ما قلت اصلا تقريبا بابا غير ليك. كنت بجري عليك اول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما".

وكان طلعت زكريا متزوجًا من والدة هنا الزاهد منذ 15 عامًا، وأكدت في تصريحات تلفزيونية لها، أنه في مقام والدها، وأنها دائمًا ما تلجأ إليه في حال مواجهتها لأي مشكلة.

وأوضحت أن علاقتها مع طليق والدتها، طلعت زكريا، كانت تتمتع بروح المحبة والصفاء، لافتة إلى أنه ليس والدها، ولكنه من رباها.

وتعرضت هنا الزاهد لفترة صعبة جدًا خلال الشهر الماضي إثر إصابتها بوعكة صحية أثناء شهر العسل، وفور التعافي منها عانت من فقد زوج والدتها الفنان طلعت زكريا.