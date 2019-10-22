نجمة "ذا فويس" تخلع حجابها.. وتصرّح: ما رح يمشي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلعت نجمة "ذا فويس" السّورية بتول بني، حجابها بعد خروجها من البرنامج عام 2018 بموسمه الرابع.
وصرّحت بتول في أحد اللقاءات الصحفية أنَّ خلعها للحجاب لم يغير أي شيء بشخصيتها، وقالت: "موضوع الحجاب بالفن ما رح يمشي.. ورح كون عكس التيار".
وعن تعرضها للمضايقات، صرّحت "أنا لا ألوم المجتمع على هذا الشّيء وهي صدمة للجميع لكن مع الوقت سيتغير كل شيء".
وتطمح بتول بني في أن تكون مطربة سوريا الأولى، بالإصرار والعزيمة؛ إذ أطلقت عدة أغان مؤخرًا منها "يا ناجح".
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