نجوم ومشاهير فقدوا حياتهم في 2019.. بعضهم بظروف غامضة! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد العام 2019 رحيل عدد من النجوم والنجمات العاملين بمجالات مختلفة في صناعة الفن والترفية، وقد رحل هؤلاء المشاهير تاركين خلفهم إرثًا كبيرًا، كل في مجاله.

وصدم بعض هؤلاء المشاهير متابعيهم والعالم برحيلهم المفاجىء؛ إذ لم يُعرف سبب وفاة بعضهم وبقي حتى اللحظة لغزًا محيرًا.

في هذا التقرير نسلط الضوء على هؤلاء النجوم نظير إسهاماتهم الإبداعية المختلفة..