هدية بمليون دولار لكيم كارداشيان من زوجها وأطفالها في عيد ميلادها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي والمحامية المستقبلية "كيم كارداشيان"، بعيد ميلادها الـ39 أمس الاثنين، في أجواء مميزة مع العائلة والأصدقاء.

وكما هو متوقع، حصلت كيم على العديد من الهدايا الفاخرة، إلا أنها تلقت هدية مميزة من زوجها كانيه ويست وأطفالهما بقيمة مليون دولار.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت كيم عبر إنستغرام، أن زوجها كانيه وأطفالهما الـ 4 تبرعوا باسمها بمليون دولار لصالح المؤسسات الخيرية المسؤولة عن إصلاح وتطوير السجون، حيث شاركت صورة لشهادة التبرع، وقالت: "تبرع كانيه بمليون دولار باسمي لصالح المؤسسات الخيرية المفضلة لدي التي تعمل بجد لإصلاح السجون، إنها هدية منه وأطفالنا، ما فعلوه يجعل قلبي سعيدًا".

بالإضافة إلى ذلك، شاركت كيم منشورًا على إنستغرام تشكر فيه متابعيها على تهنئتهم، وأصدقاءها وعائلتها على ما أمضته من وقت ممتع معهم في عيد ميلادها، وقالت: "أمضيت عطلة نهائية الأسبوع مع أصدقائي الرائعين في بالم سبرينغز، ثم عشاء عائلي في منزلي الليلة حيث أقامت أمي وكانيه حفلاً لي".

اعتمدت كيم إطلالة كاجوال عصرية لعيد ميلادها، فارتدت "سويت شيرت" أبيض مع توب أسود، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم وجذاب من تنفيذ شقيقتها "كايلي"، كما اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة، وتزيّنت بأقراط هوب ضخمة لونها ذهبي، وذلك قبل أن تنشر صورة لها بمكياج سموكي وخصلات مموجة.

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وتُظهر الصور كيف أمضى أطفال كيم وأبناء شقيقاتها وقتًا ممتعًا مع بعضهم البعض، ولا نتجاهل ديكور الحفل، الذي تميز بدرجات الوردي والسماوي والورود بمختلف ألوانها تزين المكان، كما تم تصميم قطعة ديكورية ضخمة على شكل العطر الذي أصدرته كيم، والذي تميز بالورود البنية التي زينته كاملًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن عائلة كيم فاجؤوها بإحضار عربة طعام وحلويات من أجلها لتكون تحت تصرفها في عيد ميلادها، والتي كانت تنتظر خارج منزلها.

واحتفالًا بعيد ميلادها، شاركت شقيقات كيم العديد من الصور القديمة لهن منذ أيام الطفولة والمراهقة، على إنستغرام، وعلقت كايلي وكيندال: "إنه يوم كيم"، كما قالت كايلي في منشورها: "عيد ميلاد سعيد شقيقتي الكبرى الجميلة، أنا محظوظة بوجودك في حياتي، فحبك وإرشادك وعدم أنانيتك وإخلاصك لا مثال لها".

وقالت كورتني: "عيد ميلاد سعيد كيمبرلي نويل كارداشيان ويست"، كما قالت كلوي: "طوال حياتك وأنتِ شخص مشرق، دائمًا ما كان لديك طاقة جذابة للغاية، ودائمًا ما كان لديكِ شجاعة وإيمان هائلان.. أدعو لكِ في عيد ميلادك وكل يوم من حياتك، أن تشعري بالحب والاحترام والتقدير".

وبالطبع هنأت "كريس جينر" ابنتها بنشر صورة طريفة لكيم وهي صغيرة: وقالت: "عيد ميلاد سعيد ابنتي الجميلة".