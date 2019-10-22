شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة ضيفة شرف فى الدورة الـ 30 لأيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه النجمة لبلبة إلى تونس يوم الخميس المقبل لحضور افتتاح وفعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية كضيفة شرف في الدورة الثلاثين من عمر المهرجان العريق .

النجمة لبلبة كانت آخر مشاركة لها في مهرجانات سينمائية من خلال مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي، حيث تولت رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية كما أنها كرمت مؤخرا بقصر السينما بجاردن سيتي عن مشوارها السينمائي في " نجم وندوة " .

يذكر أن مصر تشارك في المسابقات الرسمية بمهرجان ايام قرطاج السينمائية بفيلمين هما : " بعلم الوصول " للمخرج هشام صقر والذي يمثل مصر في مسابقة الافلام الروائية الطويلة، كما يشارك ايضا الفيلم المصري " حبيب " للمخرج شادي فؤاد وبطولة سيد رجب وسلوي محمد علي في مسابقة الافلام الروائية القصيرة.