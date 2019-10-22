شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مادلين طبر من قلب لبنان تحذر من المندسين بالمظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت النجمة اللبنانية مادلين طبر خطابا على منصة المتظاهرين في لبنان، حذرت فيه من المندسين والأغراب داخل المظاهرات اللبنانية.

وقالت مادلين علي المنصة إنها حضرت من مصر إلى لبنان للمشاركة في المظاهرات لأنه لابد ألا يعيش الشباب الصعاب التي عاشها جيلها من قبل وأن الأجيال الجديدة من الشباب تستحق الأفضل.

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وطالبت مادلين طبر بضرورة إفراز قيادات شابة من المتظاهرين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة هي الأصعب وأن لابد من إفراز قيادات شابة من بين الشباب المتظاهرين.

وكانت وزارة التربية فى لبنان، أعلنت استئناف الدراسة بالمدارس غدا الأربعاء، وشهدت لبنان خلال الأيام الماضية تظاهرات ضخمة احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتفشى الفساد بالطبقة السياسية.