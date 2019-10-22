فن ومشاهير

فيديو.. مادلين طبر من قلب لبنان تحذر من المندسين بالمظاهرات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مادلين طبر من قلب لبنان تحذر من المندسين بالمظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت النجمة اللبنانية مادلين طبر خطابا على منصة المتظاهرين في لبنان، حذرت فيه من المندسين والأغراب داخل المظاهرات اللبنانية.

 

وقالت مادلين علي المنصة إنها حضرت من مصر إلى لبنان للمشاركة في المظاهرات لأنه لابد ألا يعيش الشباب الصعاب التي عاشها جيلها من قبل وأن الأجيال الجديدة من الشباب تستحق الأفضل.

7d94ab88-85e5-496e-a7dc-bd617afc46d2

 

 

14bab573-078b-4bcb-a103-06ac829222e0

 

Advertisements

 

517ec61c-bad5-45db-b17f-9e1b0de027fd

 

 

d8eabcb5-f13c-4b3e-a55f-e20c70e6b5c0

 

 

وطالبت مادلين طبر بضرورة إفراز قيادات شابة من المتظاهرين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة هي الأصعب وأن لابد من إفراز قيادات شابة من بين الشباب المتظاهرين.

 

وكانت وزارة التربية فى لبنان، أعلنت استئناف الدراسة بالمدارس غدا الأربعاء، وشهدت لبنان خلال الأيام الماضية تظاهرات ضخمة احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتفشى الفساد بالطبقة السياسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مادلين طبر من قلب لبنان تحذر من المندسين بالمظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا