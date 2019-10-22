شكرا لقرائتكم خبر عن من الطفولة للزواج .. شاهد ملك قورة وشقيقتها مريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ملك قورة، جمهورها صور جديدة من حفل زفاف شقيقتها مريم، عبر حسابها على انستجرام، موجها لها رسالة حب بعد زواجها.

وكتبت ملك فى رسالتها، قائلة: " "يا مريم ستكونى دائمًا أختى وابنتي الصغيرة لا توجد كلمات يمكن أن تصف السعادة التي شعرت برؤيتك في الفستان الأبيض أتمنى لك ولزوجك حياة سعيدة أحبكما كثيرًا".

واحتفلت مريم قورة، شقيقة الفنانة ملك قورة، الجمعة الماضية، بحفل زفافها على إسلام خالد فى إحدى الفنادق المطلة على النيل بحضور والدها الدكتور محمد قورة، ووالدتها الفنانة عبير منير، وعدد من أقاربها وأصدقائها.









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