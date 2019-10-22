شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الحكاية الثامنة من "نصيبى وقسمتك 3 " بفيلا المنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصورأبطال الحكاية الثامنة من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، التي تحمل عنوان "ماتيجي يا مليجى"، تصويرمشاهدهم اليوم الثلاثاء بفيلا المنصورية وتجمع المشاهد بين الفنانة دنيا عبد العزيز ومحمد الشرنوبي، ومحمود حجازى، وأخرون .

مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" من إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، بطولة محمود حجازى، ودنيا عبد العزيز، هدى المفتى، محمد يسرى، وهبة عبد الغنى، وأخرون، وإنتاج سينجرى وأحمد عبد العاطى.

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يعرض حاليا الحكاية السابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" على شاشة on e، والتى تحمل عنوان "حبيبتي من تخون" بطولة طارق صبرى، وميرنا منور الدين، ومحسن صبرى، وسلوى عثمان، وندى عادل، وانجى المقدم، ومحمد يونس، وأخرون، تأليف عمرو محمود ياسين.