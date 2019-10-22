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شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى لبوسى شلبى: " ربنا يسعد قلبك زى ما بتسعدى كل اللى حواليكي " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة رجاء الجداوى، عن حبها لصديقتها الإعلامية بوسى شلبى، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت رجاء الجداوى، قائلة: " حبيبتي الغالية أوى بوسى ربنا يسعد قلبك زى ما بتسعدى كل الي حواليكي يا أجدع بوسى".
وعلى الجانب الآخر، تشارك الفنانة رجاء الجداوى فى مسلسل "شبر ميه"، من إنتاج سينرجى وسيليمديا، وينتمى لمسلسلات الـ45 حلقة، ويشارك فى بطولته أحمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهب عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوى، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، والطفلة هنا، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت.
رجاء الجداوى
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