شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يستأنف اليوم تصوير "فلانتينو" فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الزعيم عادل إمام تصويرمشاهده فى مسلسل "فلانتينو"، اليوم الثلاثاء بمدينة الشيخ زايد، تجمع المشاهد بينه وبين الفنانة دلال عبد العزيز، وهدى المفتى وأخرون من النجوم، ويستمر التصويرلمدة يومين وينتقل بعدها الزعيم لديكورأخرلاستكمال تصوير مشاهده.

ويجسد الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.