شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تحتفل بعيد ميلادها بحضور محمد رمضان ونجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة نهال عنبر بعيد ميلاها بأحد المراكب النيلية بالزمالك بحضور عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم نجلها المخرج حسام الحسينى والنجم محمد رمضان والاعلامية سهير شلبى ونهال أحمد وعبير منير وايناس عز الدين وأمل رزق وخبير الابراج علاء منصور. وكان آخر أعمال نهال عنبر مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى فى شهر رمضان الماضى تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر.

النجم محمد رمضان

تورتة عيد ميلاد نهال عنبر

سيلفى سهير شلبى مع محمد رمضان Advertisements

محمد رمضان مع نهال عنبر

محمد رمضان وعبير منير

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر

نهال عنبر تحتفل بعيد ميلادها

نهال عنبر وايناس عز الدين وأمل رزق وسهير شلبى

نهال عنبر وعبير منير

نهال عنبر

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