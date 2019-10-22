شكرا لقرائتكم خبر عن "نورا تحلم" يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان بوردو السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازالفيلم التونسي "نورا تحلم" التى تشارك فى بطولته النجمة هند صبرى مساء أمس الإثنين بجائزة أفضل فيلم بمهرجان بوردو السينمائي الدولي للسينما المستقلة وفازالفنان لطفي العبدلي بتنويه خاص من لجنة التحكيم ليصل بهذا عدد الجوائز التي حصدها العمل لأربعة جوائز.

حيث كانت بطلته النجمة هند صبري قد حصدت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم البطولة النسائية والتي تحمل اسم التفسيرالأنثوي وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة عن دورها في الفيلم التونسي نورا تحلم.

وكان الفيلم قد نجح في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بأسبانيا حيث شاهده ١٥٠٠ مشاهد في عرضية أمس واليوم بواقع ٧٥٠ مشاهد للعرض الواحد وقوبل بتصفيق متواصل لمدة عشردقائق في العرضين.

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وتناولت الصحافة الإسبانية والعالمية مثل screen daily آداء بطلته النجمة هند صبري بمقالات حملت الكثير من الثناء والإشادة بتمثيلها ودرجة إقناعها لهم بالدور. وقبلها في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي شهد العرض العالمي الأول للفيلم.

الفيلم تأليف وإخراج هند بو جمعة وإنتاج عماد مرزوق وبطولة النجمة هند صبري والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وايمان الشريف وجمال ساسي وسيف ظريف.