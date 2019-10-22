شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى وملحم زين يجتمعان فى حفل غنائى بدبي 22 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم وائل كفورى للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب ملحم زين، الجمعة الموافق 22 نوفمبرالمقبل بإحدى الفنادق الكبرى في دبي، ومن المقرر أن يقدم وائل من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة.

وكان النجم كفورى قد طرح أغنيته الشهيرة "استشبهت فيكى"، على موقع "يوتيوب" يوم 19 يونيو الماضى، وحققت نجاحا كبيرا، حيث حصدت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

يذكرأن النجم اللبنانى أحيا مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، فضلا عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، حيث أحيا حفلا ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، وحفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.