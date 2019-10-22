سارة نخلة تخضع لعملية جراحية بسبب "نملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت الفنانة السورية سارة نخلة، خلال الأيام الماضية لوعكة صحية، أدت إلى دخولها إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية.

ونشرت نخلة صورة لها، من داخل المستشفى، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" أنا أول مرة بعمل الحركة دي، ولا عمري حبيت حد يشوفني تعبانة أو ضعيفة، بس الحوار غريب شوية أو شويتين الحقيقة".

وتابعت: "دي كانت ليلتي في المستشفى بعد ما روحت البيت، بعدين حسيت بوجع رهيب روحت المستشفى وعملت نقدر نقول نصف عملية عشان التخدير كان موضعي عشان مش عارفة استحمل الألم".

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وأضافت: "بس غير إني كان عندي برد أصلا و بقالي أربع أيام مش باكل كويس ومش بنام كويس، وكل شوية بدوخ بس السبب اللي دخلني المستشفى بالليل وبكل بساطة هو نملة، صدقوني نملة، تخيلوا لما تبقوا طول الوقت بتحاولوا تبقوا أقوى وكويسين و تيجوا على نفسكوا وفي الآخر نملة تدخلكوا العمليات ".

واستكملت: "ببساطة نملة قرصتني عملت التهاب بعدين خراج وكل ده أنا فاكرة إنها ناموسة عادية عشان أنا جسمي حساس جدا، بس وصلت لدرجة بالليل اني مش عارفة أقعد دقيقة من الوجع والسخونية والدوخة ودخلت الطوارئ على طول، والدكتور فتح الخراج طبعا كنت بموت من الوجع بس الحمدلله عدت على خير، الحمدلله على كل حال وأنا في بيتي دلوقتي بس يارب أبقى أحسن و الجرح يلم بسرعة عشان أقدر أوقف تاني".

وشاركت "نخلة" في حكاية "كله بالحب" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة شريف سلامة، إيمان العاصي، أيمن عزب، هاجر أحمد، تأليف عمرو ياسين.