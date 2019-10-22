بالصور.. بسمة بفستان كلاسيكي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة بسمة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت بسمة في الصور بفستان كلاسيكي طويل، وعلقت: "وأخيرا صور من اللي الفستان بيلف فيها، كان نفسي في صور كدا من زمان، بس شكلي برضو معملتهاش صح".
وشاركت بسمة في فيلم "بعلم الوصول" الذي عرض في فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي، بسنت شوقي، محمد سرحان، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لـ"هشام صقر، و"فيلم كلينيك" لمحمد حفظي.
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