منال سلامة تنشر فيديو من رحلتها في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة منال سلامة جمهورها بمقطع فيديو، خلال رحلتها في مدينة أسوان، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "منال" في الفيديو رفقة زوجها المخرج عادل أديب داخل "باخرة" متجهين لأحد الفنادق، قائلة: "صباح الخير، أنا بدعوكم كلكم تيجوا أسوان تستمتعوا بجوها وبناسها وبنيلها، كل سنة وإنتوا طيبين".

يُذكر أن آخر أدوار منال سلامة، مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، بطولة أحمد بدير، تيم حسن.