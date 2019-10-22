عمرو سعد يكشف عن أول شهادة تقدير في مشواره الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، عن أول شهادة تقدير استلمها في مشواره الفني.

ونشر "عمرو" صورة للشهادة، وعلق: "أول شهادة تقدير، وأول جايزة في حياتي في التمثيل، رغم إن الميزانية بتاعت النشاط الفني كانت قليلة جدا، ومافيش مكان نعمل فيه البروفات، كنا نجتمع ونعمل البروفة فوق سطح قاعة محاضرات في البرد والمطر، بس روح الفريق كانت عالية وكلها تحدي، أول جامعات مصر درع وشهادة بالمستوى الأول في التمثيل".

يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد، مسلسل "بركة" الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة هالة صدقي، ومن إخراج محمود كريم.