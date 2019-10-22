تراند اليوم : إلهام شاهين غاضبة بسبب «الانحدار الأدبي» في الأفلام...

أبدت الفنانة المصرية إلهام شاهين، استيائها من الأفلام بشكل عام بسبب الانحدار الأدبي في مستوى الأعمال الفنية.
وأشارت الفنانة المصرية- حسلما نقل عنها موقع الفن- أنها لا تراهن على المكسب المادي فهو زائل، بل تسعى إلى المكسب الأدبي، والذي تحصل عليه".
وقالت:" لا يمكن أن ننكر بأن هناك إنحداراً في مستوى بعض الأفلام، ما يجعلني أشعر بمسؤولية انتاج افلام ذات قيمة، أو ما يطلق عليها "أفلام مهرجانات" والتي يراها النخبة والمثقفون ويشيدون بها، فالمخرج يوسف شاهين لم يكن يخرج أفلاماً تحقق إيرادات كبيرة، ما عدا فيلماً أو إثنين، ولكنه في النهاية صنع تاريخا سينمائيا عظيما، ونحن نصنع أفلاماً لكي نحافظ على المكانة السينمائية، والايرادات ليست مهمة، فأنا أعتبر أنني أرد الجميل للسينما، هي أموال كسبتها منها وخسرتها فيها."