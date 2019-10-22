شاهد: “دريك” يستفز ال “دي جي كارنينج” معلقًا على صورته بالزي السعودي:...

استفز المغني الكندي الشهير “أوبري دريك غراهام” والمعروف باسم دريك الدى جي “كارنينج” بعدما علق على صورة الأخير وهو مرتديًا الزي السعودي في حفله الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعلق دريك على صورة “كارنينج” المنشورة على انستقرام ب: “حرام”. ليرد كارينج بعنف معبرًا على انفعاله: “كل خرا”.