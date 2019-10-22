استفز المغني الكندي الشهير “أوبري دريك غراهام” والمعروف باسم دريك الدى جي “كارنينج” بعدما علق على صورة الأخير وهو مرتديًا الزي السعودي في حفله الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض.
وعلق دريك على صورة “كارنينج” المنشورة على انستقرام ب: “حرام”. ليرد كارينج بعنف معبرًا على انفعاله: “كل خرا”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: “دريك” يستفز ال “دي جي كارنينج” معلقًا على صورته بالزي السعودي:... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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